В Минске 50-й день протестов, центр города перекрыла военная техника

В Беларуси в воскресенье проходит 50-й день массовых протестов в центр Минска стянули военную технику и закрыли станции метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Сегодня утром протестующие заняли проезжую часть проспекта Победителей и направились к Стелле независимости, образовав колонну из 5 тысяч человек. Позже к ним присоединилась колонна людей из другой части города.

К обеду в центре собрались несколько десятков тысяч человек участников марша протеста в Минске. У протестующих мало плакатов, зато много национальных флагов и флагов районов. Есть портреты лидера оппозиции Светланы Тихановской.

ОМОН сперва не предпринимал никаких активных действий, но по мере продвижения участников марша в центр города начались задержания. По информации СМИ, задержаны более сотни человек.

У Дворца независимости, где размещается резиденция Александра Лукашенко, замечено большое количество техники – автобусы, автозаки, БМП и бронеавтомобили. На площадь Независимости стянули водометы и много силовиков со щитами.

Акции протеста проходят и в других городах, в том числе в Гродно, Могилеве и Гомеле.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения.

Ряд стран мира заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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