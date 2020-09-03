МЗС України про отруєння Навального: потрібен рішучий осуд і санкції

В МЗС України засудили отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального та закликали до санкцій проти Російської Федерації.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву міністерство закордонних справ України оприлюднило після того, як у Німеччині заявили, що Навального отруїли "Новічком".

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком",- йдеться у заяві.

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В МЗС наголошують, що міжнародна спільнота мала би відреагувати на отруєння Навального не лише рішучим осудом, а й застосуванням санкцій проти Російської Федерації.

"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - наголошує МЗС України.

Нагадаємо, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. Російського посла викликали в МЗС Німеччини

Заявами з осудом та закликом до встановлення винних оприлюднили глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр Британії Борис Джонсон.