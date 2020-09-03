МИД Украины об отравлении Навального: необходимо решительное осуждение и санкции

В МИД Украины осудили отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвали к санкциям против Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление министерство иностранных дел Украины обнародовало после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркивают, что международное сообщество должно было бы отреагировать на отравление Навального не только решительным осуждением, но и применением санкций против Российской Федерации.

"Только единогласная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - отмечает МИД Украины.

Напомним, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается, что российского оппозиционера Алексееве Навального отравили, чтобы заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. Российского посла вызвали в МИД Германии.

Заявления с осуждением и призывом к установлению виновных обнародовали глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер Британии Борис Джонсон.