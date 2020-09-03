Литва хочет обсудить отравление Навального на следующем саммите ЕС

Литва попросит лидеров Европейского Союза обсудить отравление российского оппозиционера Алексея Навального в России на следующем саммите.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Литва, безусловно, будет в числе тех, кто будет призывать к обсуждению этого вопроса. Это чрезвычайно важно, особенно в связи с тем, что происходит в Беларуси", - сказал Науседа.

"Многие факторы указывают на участие в этом деле высших эшелонов власти" – добавил он.

Следующий саммит ЕС должен состояться 24 сентября.

Как сообщалось, в Европейской комиссии заявили, что вопрос санкций ЕС в деле отравления российского оппозиционера Алексея Навального может быть рассмотрен только после проведения расследования и установления виновных в нападении на политика.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.