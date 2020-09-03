ЕС осудил США за санкции против прокурора Международного уголовного суда

ЕС назвал введенные Вашингтоном санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), в том числе прокурора, беспрецедентным и неприемлемым шагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что Международный уголовный суд играет важнейшую роль в осуществлении правосудия для жертв некоторых из самых страшных преступлений в мире, а его независимость и беспристрастность являются важнейшими характеристиками работы суда.

"Санкции, объявленные администрацией Соединенных Штатов 2 сентября в отношении двух сотрудников суда, включая его прокурора, являются неприемлемыми и беспрецедентными мерами, направленными на то, чтобы помешать проведению судом расследований и судебных разбирательств" - говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, без вмешательства извне.

"Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию и отменить принятые ими меры" - заявил он.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС непоколебимо поддерживает универсальность Римского устава и МУС.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды в связи с ее расследованием того, совершали ли американские войска военные преступления в Афганистане.