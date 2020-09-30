37 тисяч противників Лукашенка подали в Гаагу скарги, які Суд не розглядатиме

Понад 37 тисяч білорусів подали звернення проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, проте суд не розглядатиме ці подання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про ініціативу повідомив білоруський сайт Хартія 97. За його даними, звернення було ініційоване Білоруським Канадським Альянсом і Ініціативою Білорусів Торонто "Васильки". Його підписали 37 362 білоруси зі 102 країн світу.

Втім, подання такого звернення не матиме жодних наслідків. По-перше, Білорусь не ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду в Гаазі, а отже, суд не має юрисдикції розглядати справи по Білорусі.

По-друге, прокурор суду не може порушити кримінальну справу за запитом громадян, звернення мають подавати офіційні органи відповідної країни.

"Якщо потрібно визнання юрисдикції державою, яка не є учасницею цього Статуту, ця держава може за допомогою заяви, представленої Секретарю, визнати здійснення Судом юрисдикції щодо даного злочину", - йдеться у статуті суду щодо умов здійснення юрисдикції.

Нагадаємо, 29 вересня Канада і Велика Британія запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Минулого тижня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.

Як відомо, міністри закордонних справ країн ЄС не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.