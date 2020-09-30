37 тысяч противников Лукашенко подали в Гаагу жалобу, которую Суд не рассмотрит

Более 37 тысяч белорусов подали обращение против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге, однако суд не будет рассматривать эти жалобы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Об инициативе сообщил белорусский сайт Хартия 97. По его данным, обращение было инициировано Белорусским канадским альянсом и Инициативой белорусов Торонто "Васильки". Его подписали 37 362 белоруса из 102 стран мира.

Впрочем, подача такого обращения не будет иметь никаких последствий. Во-первых, Беларусь не ратифицировала статут Международного уголовного суда в Гааге, а следовательно, суд не имеет юрисдикции рассматривать дела в отношении Беларуси.

Во-вторых, прокурор суда не может возбудить уголовное дело по запросу граждан, обращения должны подавать официальные органы соответствующей страны.

"Если нужно признание юрисдикции государством, которое не является участником настоящего Статута, это государство может посредством заявления, поданного Секретарю, признать осуществление Судом юрисдикции в отношении данного преступления", - говорится в статуте суда об условиях осуществления юрисдикции.

Напомним, 29 сентября Канада и Великобритания ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

На прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавления мирных протестов.

Как известно, министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять решение о санкциях против представителей режима Лукашенко.