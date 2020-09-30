Президент Азербайджану назвав умову припинення вогню у Нагірному Карабаху

Бойові дії в Нагірному Карабаху припиняться, якщо вірменські війська повністю вийдуть з регіону.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 1news.az.

"Вірменія повинна покласти край окупаційній політиці. Натомість прем'єр-міністр Вірменії ставить проти нас умови. Він поставив проти нас сім умов. Деякий час назад я говорив, що ми відкидаємо ці умови. У нас є одна умова, вони повинні забратися геть з наших земель беззастережно, повністю і негайно", - сказав Алієв під час відвідування в госпіталі поранених солдатів.

Алієв додав, що Азербайджан має право "вирішувати питання військовим шляхом, якщо ситуація не буде вирішена шляхом переговорів".

"Ще раз заявляю, що Вірменія повинна негайно покинути наші землі...Моє слово єдине, і на міжнародній арені, і всередині країни, що ми на правильному шляху, бої йдуть на азербайджанській землі, Азербайджан відновлює свою територіальну цілісність, і ми маємо на це повне право", - сказав він.

Раніше Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини на запит Вірменії схвалив тимчасові заходи, якими поклав на сторони зобов’язання утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"