В Дании наибольшее ежедневное количество новых случаев коронавируса с апреля

В Дании за последние сутки зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за более чем четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Число госпитализированных людей с Covid-19 в Дании сейчас составляет 17, что на два больше по сравнению со вчерашним днем. Трое находятся в реанимации, что на один меньше, чем вчера. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.

В среду сообщалось о 111 новых случаях, а на прошлой неделе этот показатель был ниже 100 семь дней подряд.

Значительная часть новых случаев инфицирования произошла в муниципалитете Оденсе, где был зарегистрирован 31 случай. Это было связано со вспышкой в ​​городском педагогическом колледже, где 1072 студента были отправлены домой и перешли на онлайн-обучение.

В муниципалитете Оденсе в настоящее время уровень заражения составляет 36,7 на 100 000 жителей за последнюю неделю.