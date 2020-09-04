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Штайнмаєр: отруєння Навального сильно ускладнює співпрацю з РФ

П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:42

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального сильно обтяжило взаємини Німеччини з Росією. 

Про це Штайнмаєр заявив медіагрупі RND, повідомляє "Європейська правда". 

"Федеральний уряд повинен буде зробити конкретні висновки з останніх даних (про отруєння. - Ред.) в координації з нашими європейськими партнерами", - сказав Штайнмаєр.

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"Але той факт, що опозиція і критичні голоси в Росії змушені побоюватися за своє здоров'я або життя, безсумнівно, є важким тягарем для довіри до російського керівництва і ускладнює відносини, - вважає німецький президент.

Німеччина не хоче ворожнечі ні з Росією, ні з російським народом, каже Штайнмаєр, але несправедливість повинна бути чітко названа.

 "Тут було скоєно злочин, і винних можна знайти тільки в Росії", - сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, у Німеччині з’явилися заклики переглянути позицію щодо "Північного потоку-2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера. 

Втім канцлерка Ангела Меркель минулого тижня заявила, що вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку-2".

2 вересня Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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