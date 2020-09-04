Штайнмайер: отравление Навального сильно осложняет сотрудничество с РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального сильно осложняет отношения Германии с Россией.

Об этом Штайнмайер заявил медиагруппе RND, сообщает "Европейская правда".

"Федеральное правительство должно будет сделать конкретные выводы по последним данным (об отравлении. - Ред.) в координации с нашими европейскими партнерами", - сказал президент.

"Но тот факт, что оппозиция и критические голоса в России вынуждены опасаться за свое здоровье или жизнь, несомненно, является тяжелым бременем для доверия к российскому руководству и усложняет отношения, - считает он.

Германия не хочет вражды ни с Россией, ни с российским народом, говорит Штайнмайер, но несправедливость должна быть четко названа.

"Здесь было совершено преступление, и виновных можно найти только в России", - сказал Штайнмайер.

Напомним, в Германии появились призывы пересмотреть позицию по "Северному потоку-2" в связи с отравлением российского оппозиционера.

Впрочем, канцлер Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока-2".

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