10 тисяч мандрівників у Баварії не отримали результат коронатесту вчасно через збій

У німецькій Баварії близько 10 тисяч мандрівників, які повернулися до федеральної землі і пройшли тестування на коронавірус, не змогли отримати свої результати протягом необхідних 48 годин.

Про це в п'ятницю оголосила міністерство охорони здоров'я Баварії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

За словами представника міністерства, результати тестування, які проводилися в трьох аеропортах південної Німеччині в період з суботи по вівторок, затрималися через технічний збій в Ecolog - приватній компанії, що проводить тестування.

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Всі люди, що пройшли тестування протягом цього періоду, отримають свої результати в п'ятницю, запевнив представник міністерства.

Це не вперше у Німеччині виникли проблеми з тестуванням населення на коронавірус.

В середині серпня стало відомо, що десятки тисяч людей кілька днів чекали на результати своїх аналізів в Баварії, в тому числі понад 900 осіб, у яких був позитивний результат.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вибачився після того, як 44 тисячі людей були змушені понад тиждень чекати результатів. Затримка була викликана проблемами з обробкою рукописних контактних даних.