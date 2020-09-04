10 тисяч мандрівників у Баварії не отримали результат коронатесту вчасно через збій
У німецькій Баварії близько 10 тисяч мандрівників, які повернулися до федеральної землі і пройшли тестування на коронавірус, не змогли отримати свої результати протягом необхідних 48 годин.
Про це в п'ятницю оголосила міністерство охорони здоров'я Баварії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.
За словами представника міністерства, результати тестування, які проводилися в трьох аеропортах південної Німеччині в період з суботи по вівторок, затрималися через технічний збій в Ecolog - приватній компанії, що проводить тестування.
Всі люди, що пройшли тестування протягом цього періоду, отримають свої результати в п'ятницю, запевнив представник міністерства.
Це не вперше у Німеччині виникли проблеми з тестуванням населення на коронавірус.
В середині серпня стало відомо, що десятки тисяч людей кілька днів чекали на результати своїх аналізів в Баварії, в тому числі понад 900 осіб, у яких був позитивний результат.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вибачився після того, як 44 тисячі людей були змушені понад тиждень чекати результатів. Затримка була викликана проблемами з обробкою рукописних контактних даних.