10 000 путешественников в Баварии не получили результаты коронатеста вовремя из-за сбоя

В немецкой Баварии около 10 000 путешественников, которые вернулись домой и прошли тестирование на коронавирус, не смогли получить свои результаты в течение необходимых 48 часов.

Об этом в пятницу объявила министерство здравоохранения Баварии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По словам представителя министерства, результаты тестирования, которые проводились в трех аэропортах южной Германии в период с субботы по вторник, задержались из-за технического сбоя в Ecolog - частной компании, проводящей тестирование.

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Все люди, прошедшие тестирование в течение этого периода, получат свои результаты в пятницу, заверил представитель министерства.

Это не первый раз в Германии возникли проблемы с тестированием населения на коронавирус.

В середине августа стало известно, что десятки тысяч людей несколько дней ждали результатов своих анализов в Баварии, в том числе более 900 человек, у которых положительный результат.

Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер извинился после того, как 44 000 человек были вынуждены больше недели ждать результатов. Задержка была вызвана проблемами с обработкой рукописных контактных данных.