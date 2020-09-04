У Білорусі звільнили з-під варти затриманого 1 вересня українця

У Білорусі звільнили з-під варти українця Сергія Щоголева, затриманого 1 вересня у Мінську.

Про це у п’ятницю повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Гарні новини. Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - написав міністр у своєму Twitter.

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Кулеба подякував посольству в Білорусі та українськи консулам за "якісну роботу і підтримку співвітчизника".

Як повідомлялося, близько 100 білорусів звернулися за притулком на території Польщі через політичні переслідування вдома.

Литва у зв’язку з останніми подіями у Білорусі надала винятковий дозвіл на в’їзд вже 64 її громадянам, скористалися можливістю більше 20 з них.