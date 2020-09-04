В Беларуси освободили из-под стражи задержанного 1 сентября украинца

В Беларуси освободили из-под стражи украинца Сергея Щеголева, задержанного 1 сентября в Минске.

Об этом в пятницу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Хорошие новости. Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября в Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - написал министр в своем Twitter.

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Кулеба поблагодарил посольство в Беларуси и украинского консула за "качественную работу и поддержку соотечественника".

Как сообщалось, около 100 белорусов обратились за убежищем на территории Польши из-за политических преследований дома.

Литва в связи с последними событиями в Беларуси предоставила исключительное разрешение на въезд уже 64 ее гражданам, воспользовались возможностью более 20 из них.