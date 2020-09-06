Лінкявічюс: бездіяльність щодо Білорусі підриває довіру до ЄС

Довіра до зовнішньої політики Євросоюзу підривається бездіяльністю щодо Білорусі, де блоку необхідно заохочувати демократію і протидіяти впливу Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Financial Times.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи розрізнені і не справляють ніякого враження на суспільство або можновладців. Якщо ми не будемо виконувати наші національні зобов'язання, це підірве нашу основу. Ми повинні стояти твердо", - сказав Лінкявічюс.

За словами міністра, ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Білоруський народ не повинен почувати себе покинутим. Ми повинні дати їм можливість опинитися серед демократичних держав. Якщо вони будуть проводити реформи, вони безумовно можуть розраховувати на більш тісну співпрацю з ЄС, що принесе користь суспільству", - додав він.

Литовський міністр зазначив, що ЄС "краще розуміє" Росію, ніж 10 років тому, але додав: "Наші колеги повинні розуміти, що те, що ми говоримо, не є науковою фантастикою, це відбувається в реальному часі".

Німецьке видання Welt опублікувало інформацію про те, що ЄС планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни.

Нагадаємо, Литва попросить лідерів Європейського Союзу обговорити отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального в Росії на наступному саміті.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком.