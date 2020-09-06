Линкявичюс: бездействие в отношении Беларуси подрывает доверие к ЕС

Доверие к внешней политике ЕС подрывается бездействием в отношении Беларуси, где блоку необходимо поощрять демократию и противодействовать влиянию России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры разрознены и не производят никакого впечатления на общество или власть имущих. Если мы не будем выполнять наши национальные обязательства, это подорвет нашу основу. Мы должны стоять твердо", - сказал Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны дать им возможность оказаться среди демократических государств. Если они будут проводить реформы, они определенно могут рассчитывать на более тесное сотрудничество с ЕС, что принесет пользу обществу", - добавил он.

Литовский министр отметил, что ЕС "лучше понимает" Россию, чем 10 лет назад, но добавил: "Наши коллеги должны понимать, что то, что мы говорим, не является научной фантастикой, это происходит в реальном времени".

Ранее немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционный список не будет внесен Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.