Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Brexit: Британія готується ухвалити закон, що суперечить угоді про вихід з ЄС

Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги

Кулеба: Україна більше не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн

Нормандська зустріч на рівні радників призначена на п'ятницю. Місце проведення змінили






Міністр оборони Німеччини допустила санкції проти "Північного потоку-2"

Понеділок, 7 вересня 2020, 08:55

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я завжди казала, що "Північний потік-2" - далеко не найулюбленіший мій проєкт", - наголосила очільниця консервативної партії Християнсько-Демократичний союз.

"Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України", - додала Крамп-Карренбауер.

На її думку, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до російського керівництва, вважає очільниця міноборони ФРН.

 "Європа й світ чекають відповідей на них", - підкреслила вона.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вказав, що "сподівається на те, що Росія не змусить ФРН змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2". Водночас глава німецької дипломатії визнав, що відмова від завершення будівництва газопроводу завдасть шкоди інтересам низки фірм з Німеччини та інших європейських країн.

Досі уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального з будівництвом газопроводу. Зокрема, канцлерка Ангела Меркель заявила, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua