Министр обороны Германии допустила санкции против "Северного потока -2"

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и в отношении недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" - далеко не самый любимый мой проект", - подчеркнула глава консервативной партии Христианско-Демократический союз.

"Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", - добавила Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству, считает глава минобороны ФРГ.

"Европа и мир ждут ответов на них", - подчеркнула она.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку-2". В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

До сих пор правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода. В частности, канцлер Ангела Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.