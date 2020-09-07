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У Німеччині хочуть офіційно вшанувати загиблих від епідемії

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:45

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан підтримали ініціативу про офіційне вшанування пам’яті загиблих від епідемії у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Смерть від коронавірусу - це смерть на самоті, без можливості попрощатися з рідними… Ми маємо підтримати людей у їхньому горі та подумати, як висловити свої співчуття", - зазначив Штайнмаєр. 

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Він додав, що 9300 загиблих від епідемії у Німеччині  - це приблизно утричі більше, ніж щорічна кількість смертей у ДТП. 

Дату офіційного вшанування загиблих ще погоджуватимуть з іншими органами влади.

Штайнмаєр також застеріг людей не бути безвідповідальними через "втому від коронавірусу".

З початку епідемії у Німеччині від коронавірусу померли 9325 хворих. Всього в країні зафіксували 250 800 підтверджених випадків.

Як повідомлялося раніше, минулими вихідними у Берліні відбулася найбільша акція протесту "коронаскептиків", під час якої окремі радикальні групи спробували штурмувати парламент

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Коронавірус Німеччина
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