Перемовник ЄС щодо Brexit стурбований останніми звістками з Британії

Головний перемовник ЄС щодо відносин з Британією після Brexit Мішель Барньє стурбований повідомленнями з Британії про те, що уряд розглядає можливість відмовитися від частини своїх зобов'язань у рамках угоди про вихід Британії з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Мішель Барньє заявив, що проситиме роз’яснень від свого колеги Девіда Фроста, аби "краще розуміти наміри уряду" після новин про те, що Британія думає відмовитися від деяких положень угоди про вихід з ЄС, зокрема, щодо подальшого митного режиму на кордоні з Ірландією.

Він наголосив, що "все, що було підписане, має поважатися" і повне виконання угоди, яка набула чинності 31 грудня 2020 року, важливе для того, щоб уникнути "жорсткого кордону" між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Барньє додав, що Ірландський протокол в угоді є передумовою для миру та для єдиної і цілісної економіки на острові, а також для поваги до єдиного ринку.

У вівторок 8 вересня у Лондоні має стартувати восьмий раунд перемовин щодо Brexit.

Напередодні видання Financial Times з посиланням на свої джерела в уряді повідомило, що у середу британський уряд готується оприлюднити законопроєкт про внутрішній ринок (internal market bill), у якому відмовляться від зобов’язань за деякими положеннями Угоди про вихід Британії з ЄС - щодо режиму на кордоні з Ірландією.

У неділю головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів без торговельної угоди, і попередив Барньє, що Британія не стане "державою-клієнтом" Брюсселя, прийнявши обмеження на рибальські права і вето на свої закони.

У понеділок прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до 15 жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".