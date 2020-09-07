Переговорщик ЕС по Brexit обеспокоен последними известиями из Британии

Главный переговорщик ЕС по отношениям с Британией после Brexit Мишель Барнье обеспокоен сообщениями из Британии о том, что правительство рассматривает возможность отказаться от части своих обязательств в рамках соглашения о выходе Британии из ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Мишель Барнье заявил, что будет просить разъяснений от своего коллеги Дэвида Фроста, чтобы "лучше понимать намерения правительства" после новостей о том, что Британия думает отказаться от некоторых положений соглашения о выходе из ЕС, в частности, дальнейшего таможенного режима на границе с Ирландией.

Он отметил, что "все, что было подписано, нужно уважать" и полное выполнение соглашения, которое вступило в силу 31 декабря 2020 года, важно для того, чтобы избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Барнье добавил, что Ирландский протокол в соглашении является условием для мира и для единой и целостной экономики на острове, а также для уважения к единому рынку.

Во вторник 8 сентября в Лондоне должен стартовать восьмой раунд переговоров по Brexit.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на свои источники в правительстве сообщило, что в среду британское правительство готовится обнародовать законопроект о внутреннем рынке (Internal Market Bill), в котором откажется от обязательств по некоторым положениям Соглашения о выходе Британии из ЕС - по режиму на границе с Ирландией.

Также в воскресенье главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не боится уйти с переговоров без торгового соглашения, и предупредил Барнье, что Великобритания не станет "государством-клиентом" Брюсселя, приняв ограничения на рыболовные права и вето на свои законы.

В понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до 15 октября, то его страна будет готова принять это и "двигаться дальше".