Тихановська відреагувала на викрадення Колесникової: "нас це не зупинить"

Головна суперниця Лукашенка Світлана Тихановська заявила, що останні затримання членів Координаційної ради є спробою залякування, але це їх не зупинить.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY, про це вона заявила у понеділок після новин про викрадення її соратниці Марії Колесникової та ймовірне затримання ще двох членів Координаційної ради.

"Викрадення Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної ради і залякати її членів.

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Влада помиляється, думаючи, що нас це зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулиці. Ми продовжимо боротьбу і будемо добиватися звільнення усіх ув’язнених та проведення нових чесних виборів", - заявила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, у понеділок вранці білоруські ЗМІ повідомили про те, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок ще двоє членів Координаційної ради, Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

6 серпня член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.

Нагадаємо, сама Світлана Тихановська з 11 серпня перебуває у Литві.