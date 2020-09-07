У Греції кількасот "коронаскептиків" протестували проти масок у школах
У Греції сотні людей, переважно батьки школярів, вийшли на протест проти обов’язкового використання масок у школах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.Greece.
Протести відбулися в Афінах, де зібралися кілька десятків людей; Салоніках, де кількість учасників оцінюють у близько 600, та ще кілька сотень - в Іракліоні на Криті.
Як повідомляється, самі учасники протесту також прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.
Головним гаслом акцій було "Руки геть від наших дітей". Також лунали заклики скасувати карантинні обмеження та обов’язкові тести.
В Іракліоні, крім того, вимагали скасувати для дітей зобов’язання носити маску і поза школою.
Масковий режим Греція запровадила у липні. Зараз маска є обов’язковою у всіх громадських приміщеннях.
Протягом серпня показники захворюваності у Греції були гіршим, ніж за увесь попередній період епідемії. Зараз добове зростання кількості хворих зазвичай перевищує 200.
Загалом з початку епідемії у Греції підтвердили 11524 випадків коронавірусу, 284 хворих померли. Населення країни - близько 10,7 млн осіб.