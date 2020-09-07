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У Греції кількасот "коронаскептиків" протестували проти масок у школах

Понеділок, 7 вересня 2020, 15:24

У Греції сотні людей, переважно батьки школярів, вийшли на протест проти обов’язкового використання масок у школах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.Greece.

Протести відбулися в Афінах, де зібралися кілька десятків людей; Салоніках, де кількість учасників оцінюють у близько 600, та ще кілька сотень - в Іракліоні на Криті.

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Як повідомляється, самі учасники протесту також прийшли без масок і не дотримувалися дистанції. 

Головним гаслом акцій було "Руки геть від наших дітей". Також лунали заклики скасувати карантинні обмеження  та обов’язкові тести.

 

В Іракліоні, крім того, вимагали скасувати для дітей зобов’язання носити маску і поза школою.

 

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Протягом серпня показники захворюваності у Греції були гіршим, ніж за увесь попередній період епідемії. Зараз добове зростання кількості хворих зазвичай перевищує 200.

Загалом з початку епідемії у Греції підтвердили 11524 випадків коронавірусу, 284 хворих померли. Населення країни - близько 10,7 млн осіб.

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