У Греції кількасот "коронаскептиків" протестували проти масок у школах

У Греції сотні людей, переважно батьки школярів, вийшли на протест проти обов’язкового використання масок у школах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.Greece.

Протести відбулися в Афінах, де зібралися кілька десятків людей; Салоніках, де кількість учасників оцінюють у близько 600, та ще кілька сотень - в Іракліоні на Криті.

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Як повідомляється, самі учасники протесту також прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.

Головним гаслом акцій було "Руки геть від наших дітей". Також лунали заклики скасувати карантинні обмеження та обов’язкові тести.

В Іракліоні, крім того, вимагали скасувати для дітей зобов’язання носити маску і поза школою.

Масковий режим Греція запровадила у липні. Зараз маска є обов’язковою у всіх громадських приміщеннях.

Протягом серпня показники захворюваності у Греції були гіршим, ніж за увесь попередній період епідемії. Зараз добове зростання кількості хворих зазвичай перевищує 200.

Загалом з початку епідемії у Греції підтвердили 11524 випадків коронавірусу, 284 хворих померли. Населення країни - близько 10,7 млн осіб.