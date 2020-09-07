Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Brexit: Британия готовится принять закон, противоречащий соглашению о выходе из ЕС

Премьер Польши о "Северном потоке-2": Германия получила последний сигнал тревоги

Кулеба: Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран

Нормандская встреча на уровне советников назначена на пятницу. Место проведения изменили






В Греции несколько "коронаскептиков" протестовали против масок в школах

Понедельник, 7 сентября 2020, 15:24

В Греции сотни людей, преимущественно родители школьников, вышли на протест против обязательного использования масок в школах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.Greece.

Протесты прошли в Афинах, где собрались несколько десятков человек; Салониках, где количество участников оценивается в около 600, и еще несколько сотен - в Ираклионе на Крите.

Читайте также
В Брюсселе митинг коронаскептиков разогнали за отсутствие масок

Как сообщается, сами протестующие также пришли без масок и не соблюдали дистанцию.

Главным лозунгом акций было "Руки прочь от наших детей". Также звучали призывы отменить карантин и обязательные тесты. 

 

В Ираклионе, кроме того, требовали отменить для детей обязательства носить маску и вне школы.

 

Масочный режим Греция ввела в июле. Сейчас маска обязательна во всех общественных помещениях.

В августе показатели заболеваемости в Греции были хуже, чем за весь предыдущий период эпидемии. Сейчас суточный рост количества больных обычно превышает 200.

Всего с начала эпидемии в Греции подтвердили 11 524 случаев коронавируса, 284 заболевших скончались. Население страны - около 10,7 млн человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Коронавирус Карантин
powered by lun.ua