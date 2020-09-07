В Греции несколько "коронаскептиков" протестовали против масок в школах
В Греции сотни людей, преимущественно родители школьников, вышли на протест против обязательного использования масок в школах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.Greece.
Протесты прошли в Афинах, где собрались несколько десятков человек; Салониках, где количество участников оценивается в около 600, и еще несколько сотен - в Ираклионе на Крите.
Как сообщается, сами протестующие также пришли без масок и не соблюдали дистанцию.
Главным лозунгом акций было "Руки прочь от наших детей". Также звучали призывы отменить карантин и обязательные тесты.
В Ираклионе, кроме того, требовали отменить для детей обязательства носить маску и вне школы.
Масочный режим Греция ввела в июле. Сейчас маска обязательна во всех общественных помещениях.
В августе показатели заболеваемости в Греции были хуже, чем за весь предыдущий период эпидемии. Сейчас суточный рост количества больных обычно превышает 200.
Всего с начала эпидемии в Греции подтвердили 11 524 случаев коронавируса, 284 заболевших скончались. Население страны - около 10,7 млн человек.