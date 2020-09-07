Норвегия впервые с апреля опередила Швецию по количеству новых заражений
Впервые за несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 в Норвегии - выше, чем в соседней Швеции, которую критиковали за отсутствие жесткого локдауна.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
В Норвегии зарегистрировано 454 новых случая коронавируса с понедельника по четверг на прошлой неделе, по данным национального вещателя NRK.
По данным Агентства здравоохранения в соседней Швеции, за этот период было зарегистрировано 754 новых случая.
Используя коэффициент инфицирования 100 000 жителей за последние семь дней, в Норвегии было зарегистрировано 1,2 случая COVID-19 в день по сравнению с 0,9 случая в Швеции.
Уровень заболеваемости в Норвегии не был выше, чем в Швеции, с 1 апреля, сообщает NRK.
По словам заместителя директора Норвежского управления здравоохранения Эспена Накстада, Швеция сейчас находится на пути к тому, чтобы взять под контроль распространение коронавируса.
"Это явный признак того, что люди в Швеции делают многие вещи разумно, сохраняя социальную дистанцию и активно пользуясь советами по гигиене, а также осторожно относятся к распространению вируса", - сказал Накстад.
Следует отметить, что Швеция, как и раньше, имеет более высокие цифры количества госпитализированных пациентов, чем Норвегия.
Увеличение количества новых случаев инфицирования в Норвегии также может быть частично связано с активизацией тестирования: сейчас в стране еженедельно проходят тестирование 80 000 человек.
Сравнение между показателями заражения в Норвегии и Швеции часто обсуждается в норвежских СМИ из-за разницы в подходе соседей к сдерживанию пандемии.
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