Вбивство журналістки на Мальті: міністр і підозрюваний обмінювалися сотнями повідомлень

Міністр юстиції Мальти Едвард Замміт Льюїс та ймовірний замовник вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції бізнесмен Йорген Фенек обмінювалися сотнями повідомлень минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Times of Malta.

За даними видання, Замміт Льюїс і Фенек регулярно спілкувалися через WhatsApp, при цьому в період з січня по жовтень 2019 року був відправлено близько 700 повідомлень.

Ці повідомлення відносяться до набагато більшого масиву даних, які, як очікується, будуть представлені в суді в рамках збору доказів проти Фенека.

У листопаді, через кілька тижнів після того, як листування між ними закінчилося, Фенек був заарештований і звинувачений у співучасті в убивстві журналістки.

Ймовірна причетність Фенека до вбивства до того часу не була публічно відома, хоча слідчі визначили його як підозрюваного як мінімум з середини 2018 року.

Відомо, що Замміт Льюїс і Фенек зустрічалися за обідами протягом 2019 року, навіть після того, як бізнесмен був оголошений власником колись секретної офшорній компанії 17 Black.

Компанія і її участь у ймовірній корупції, пов'язаній з газовою електростанцією, були описані поліцією, яка розслідує справу, як потенційний мотив у змові з метою вбивства.

На прохання прокоментувати ситуацію, Замміт Льюїс сказав, що він перервав контакт з Фенеком "задовго до" того, як його заарештували.

Близькі стосунки між Замміт Льюїсом і Фенеком можуть викликати потенційний конфлікт інтересів, враховуючи, що будь-який потенційний запит про помилування президентом спочатку потрапить на стіл міністра.

Фенек раніше просив - і отримав відмову - в помилуванні президента кабінетом попереднього уряду.