Суд у справі про вбивство журналістки на Мальті: поліція назвала мотив

Поліція Мальти вважає, що журналістка Дафне Каруана Галіція була вбита за те, що вона збиралася розповісти про угоду щодо фінансованої державою електростанції.

Про це було заявлено під час судового слухання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На початку 2017 року Каруана Галіція отримала масив даних з 600 000 електронних листів, які просочилися від енергетичної компанії, що частково належить Йоргену Фенека, який тепер є головним підозрюваним у вбивстві. Компанія Electrogas має прибуткову концесію на постачання електроенергії державному постачальнику електроенергії Мальти.

На суді було оголошено, що угода стала предметом розслідування відділу з економічних злочинів поліції Мальти.

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Інформацію підтвердив один з двох детективів, які ведуть розслідування вбивства. Він давав свідчення під час збору доказів проти Фенека, якому раніше було пред'явлено звинувачення в змові з метою вбивства Каруани Галіції.

Інспектор сказав, що поліція діяла, виходячи з припущення, що злочин був мотивований бажанням приховати інформацію про Electrogas.

"Ось чому ми говоримо, що вона була вбита через щось, що вона збиралася опублікувати, а не через те, про що вона вже писала. Це предмет окремого поліцейського розслідування підрозділу з економічних злочинів", - сказав він.

Фенек був заарештований минулого року на борту своєї яхти, коли вона відходила від Мальти. Поліція повідомила суду, що, на їхню думку, він намагався втекти з країни. Фенек заперечує свою причетність до вбивства.

У суді Фенек слухав, як його адвокати подали нове клопотання про звільнення під заставу. Він просить дозволу повернутися додому під обмеженим наглядом поліції.

Слухання в понеділок були зосереджені на доказах, зібраних слідством. Фенек був названий натхненником змови з метою вбивства, а посередником між замовником і виконавцями був Мелвін Теума. Він був помилуваний президентом в обмін на свідчення проти Фенека.

У суді було заявлено, що Теума відвідав Фенека у його будинку на наступний день після вбивства. Він стверджує, що бачив, як Фенек сидів з групою людей за столом. Серед присутніх, як стверджується, був Тураб Мусаєв, який працює в раді директорів Electrogas разом з Фенеком.

Мусаєв - колишній глава торгового підрозділу державної нафтової компанії Азербайджану Socar, якій належить третина підприємства Electrogas. Його не просили давати свідчення, і раніше він заявляв, що у нього немає підстав підозрювати причетність Фенека до вбивства.