Убийство журналистки на Мальте: министр и подозреваемый обменивались сотнями сообщений

Министр юстиции Мальты Эдвард Заммит Льюис и вероятный заказчик убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции бизнесмен Йорген Фенек обменивались сотнями сообщений в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Times of Malta.

По данным издания, Заммит Льюис и Фенек регулярно общались через WhatsApp, при этом в период с января по октябрь 2019 года был отправлен около 700 сообщений.

Эти сообщения относятся к гораздо большему массива данных, которые, как ожидается, будут представлены в суде в рамках сбора доказательств против Фенека.

В ноябре, через несколько недель после того, как переписка между ними закончилась, Фенек был арестован и обвинен в соучастии в убийстве журналистки.

Предполагаемая причастность Фенека к убийству до того времени не была публично известна, хотя следователи определили его как подозреваемого как минимум с середины 2018 года.

Известно, что Заммит Льюис и Фенек встречались за обедами в течение 2019 года, даже после того, как бизнесмен был объявлен владельцем некогда секретной офшорной компании 17 Black.

Компания и ее участие в вероятной коррупции, связанной с газовой электростанцией, были описаны полицией, которая расследует дело, как потенциальный мотив в сговоре с целью убийства.

На просьбу прокомментировать ситуацию Заммит Льюис сказал, что он прервал контакт с Фенеком задолго до того, как его арестовали.

Близкие отношения между Заммитом Льюисом и Фенеком могут вызвать потенциальный конфликт интересов, учитывая, что любой потенциальный запрос о помиловании президентом сначала попадет на стол министра.

Фенек ранее просил - и получил отказ - в помиловании кабинетом предыдущего правительства.