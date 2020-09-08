Переговори Греції і Туреччини в НАТО щодо східного Середземномор’я перенесені - ЗМІ
Переговори між турецькими і грецькими офіційними особами в штаб-квартирі НАТО про те, як уникнути військової ескалації в східному Середземномор'ї, були відкладені на два дні до 10 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними агентства, зустріч відклали за запитом військового комітету Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив минулого тижня, що Греція і Туреччина погодилися на переговори про розміри їхніх континентальних шельфів і претензій на потенційні запаси нафти і газу в Середземному морі.
У Греції були розбіжності з Туреччиною з цілої низки питань, зокрема це стосується претензій на вуглеводневі ресурси в регіоні, засновані на суперечливих претензіях з приводу протяжності їх континентальних шельфів.
Напруженість загострилася минулого місяця після того, як Анкара відправила судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах Середземного моря.
Минулого тижня Туреччина заявила, що продовжує роботу судна до 12 вересня.
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