Переговоры Греции и Турции в НАТО по Восточному Средиземноморью перенесены - СМИ

Переговоры между турецкими и греческими официальными лицами в штаб-квартире НАТО о том, как избежать военной эскалации в Восточном Средиземноморье, были отложены на два дня, до 10 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, встречу отложили по запросу военного комитета Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что Греция и Турция согласились на переговоры о размерах их континентальных шельфов и претензий на потенциальные запасы нефти и газа в Средиземном море.

У Греции были разногласия с Турцией по целому ряду вопросов, в частности это касается претензий на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря.

На прошлой неделе Турция заявила, что продолжает работу судна до 12 сентября.

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