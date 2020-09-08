Brexit: Британия готовится принять закон, противоречащий соглашению о выходе из ЕС

Правительство Великобритании планирует представить закон, который не соответствует соглашению о выходе из ЕС, что омрачает очередной раунд переговоров о торговле после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Законопроект о внутреннем рынке Великобритании", который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, будет опубликован в среду и поставлен на первое голосование в парламенте на следующей неделе.

Правительство подтвердило, что документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис сообщил, что положения об отдельных таможенных процедурах после Brexit для Северной Ирландии были разработанф, чтобы гарантировать предприятиям и частным лицам на территории "беспрепятственный доступ ко всему рынку Британии".

"Мы делаем ограниченные и разумные шаги для создания сети безопасности на случай, если не удастся достичь соглашения в переговорах по будущей торговли между Великобританией и ЕС", - сказал он.

Накануне в Лондоне убеждали, что документ сделает лишь "незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах". ЕС заявил, что "полное внедрение" соглашения о выходе является "предпосылкой переговоров о будущем партнерства" между блоком и Британией.

Во вторник Льюис признал в парламенте, что закон будет противоречить договору "конкретно и ограничено", сообщает ВВС.

"Он действительно нарушает международное право очень конкретно и ограничено", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Накануне запланированного трехдневного восьмого раунда официальных переговоров премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания завершит переговоры в середине октября, если к тому времени не будет достигнуто соглашение.

Джонсон настаивал на том, что Brexit без соглашения по-прежнему будет "хорошим результатом" для Великобритании, но сказал, что соглашение остается возможным, если Брюссель "готов пересмотреть свои нынешние позиции".

Переговоры о будущих отношениях между ЕС и Британией находятся в тупике, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать в ключевых для себя моментах. Предыдущий раунд переговоров в Брюсселе завершился практически безрезультатно, что усилило пессимизм по обе стороны Ла-Манша.