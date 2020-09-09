Глава МЗС України 10 вересня відвідає Іспанію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 вересня відвідає з робочим візитом Королівство Іспанія.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Очікується, що заплановані у рамках візиту зустрічі та переговори сприятимуть активізації двостороннього політичного діалогу та нададуть нового поштовху практичному виміру співробітництва з особливим акцентом на торгівлі та інвестиціях", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона також має на меті розширити договірно-правову базу відносин та заручитися подальшою незмінною підтримкою Іспанії з ключових для нашої держави питань в рамках міжнародних організацій.

У ході візиту відбудуться переговори з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Аранчею Гонсалес Лая. Передбачені також зустрічі з іншими офіційними представниками уряду Іспанії, керівництвом парламенту країни, а також генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації, штаб-квартира якої розташована в Мадриді.

У рамках візиту відбудеться підписання низки двосторонніх документів.

Зазначимо, що 9 вересня Кулеба перебуває з візитом у Португалії, а раніше цього тижня він був у Румунії, де оголосив про відкриття нового консульства і заявив, що Україна більше не змінюватиме закон про освіту відповідно до побажань інших країн.