Глава МИД Украины 10 сентября посетит Испанию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 сентября посетит с рабочим визитом Королевство Испания.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Ожидается, что запланированные в рамках визита встречи и переговоры будут способствовать активизации двустороннего политического диалога и дадут новый толчок практическому измерению сотрудничества с особым акцентом на торговле и инвестициях", - говорится в сообщении.

Украинская сторона также имеет целью расширить договорно-правовую базу отношений и заручиться дальнейшей неизменной поддержкой Испании по ключевым для нашего государства вопросам в рамках международных организаций.

В ходе визита состоятся переговоры с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайя. Предусмотрены также встречи с другими официальными представителями правительства Испании, руководством парламента страны, а также генеральным секретарем Всемирной туристической организации, штаб-квартира которой расположена в Мадриде.

В рамках визита состоится подписание ряда двусторонних документов.

Отметим, что 9 сентября Кулеба находится с визитом в Португалии, а ранее на этой неделе он был в Румынии, где объявил об открытии нового консульства и заявил, что Украина больше не будет менять закон об образовании в соответствии с пожеланиями других стран.