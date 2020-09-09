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В уряді Франції розкритикували перенесення сесії Європарламенту зі Страсбурга 

Середа, 9 вересня 2020, 19:38

Франція у середу розкритикувала рішення Європейського парламенту скасувати свою наступну сесію в Страсбурзі через побоювання з приводу коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Парламент вирішив провести пленарне засідання на наступному тижні в Брюсселі після того, як французька влада оголосила Страсбург і його околиці "червоною зоною" через поширення коронавірусу.

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Французькі офіційні особи спочатку обережно відреагували на рішення у вівторок, висловивши жаль. А в середу офіційний представник уряду Габріель Аттал посилив риторику.

"Рішення незрозуміле і було прийнято в односторонньому порядку", - сказав Аттал після щотижневого засідання французького кабінету міністрів. 

Він додав, що рівень поширення вірусу в Страсбурзі нижчий, ніж в Брюсселі.

У вівторок ввечері прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс провів телефонну розмову з президентом Європейського парламенту Давідом Сассолі, після чого "висловив глибокий жаль" і "взяв до уваги бажання Сассолі організувати наступне пленарне засідання Європейського парламенту в Страсбурзі, якщо можливо, в жовтні 2020 року". 

Французький міністр з питань Європи Клеман Бон і мер Страсбурга Жанна Барсегян раніше заявляли, що французька влада працювала над "суворим протоколом охорони здоров'я", щоб забезпечити безпечне проведення пленарного засідання парламенту в Страсбурзі. 

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