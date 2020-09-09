В правительстве Франции раскритиковали перенос сессии Европарламента из Страсбурга

Франция в среду раскритиковала решение Европейского парламента отменить свою следующую сессию в Страсбурге из-за опасений по поводу коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Парламент решил провести пленарное заседание на следующей неделе в Брюсселе после того, как французские власти объявили Страсбург и его окрестности "красной зоной" из-за распространения коронавируса.

Французские официальные лица сначала осторожно отреагировали на решение во вторник, выразив сожаление. А в среду официальный представитель правительства Габриэль Аттал усилил риторику.

"Решение непонятное и было принято в одностороннем порядке", - сказал Аттал после еженедельного заседания французского кабинета министров.

Он добавил, что уровень распространения вируса в Страсбурге ниже, чем в Брюсселе.

Во вторник вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли, после чего "выразил глубокое сожаление" и "принял во внимание желание Сассоли организовать следующее пленарное заседание Европейского парламента в Страсбурге, если возможно, в октябре 2020 года".

Французский министр по вопросам Европы Клеман Бон и мэр Страсбурга Жанна Барсегян ранее заявляли, что французские власти работали над "строгим протоколом здравоохранения", чтобы обеспечить безопасное проведение пленарного заседания парламента в Страсбурге.