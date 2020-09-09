Глава Євроради хоче, аби ЄС пришвидшився з підготовкою білоруських санкцій

Президент Європейської Ради Шарль Мішель після низки нових затримань у Білорусі та вигнання з країни опозиційних діячів закликав пришвидшити підготовку санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда",

Мішель у середу ввечері опублікував твіт, у якому заявив, що політичні переслідування в Білорусі, включаючи затримання з політичних мотивів і примусове видворення, мають припинитися.

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"Білоруська влада повинна звільнити політичних в'язнів і дозволити громадянам реалізувати своє право на свободу слова і зібрання. Закликаю прискорити процес санкцій", - заявив голова Європейської ради.

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії чи у списку повинен бути Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.