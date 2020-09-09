Глава Евросовета хочет, чтобы ЕС ускорился с подготовкой белорусских санкций

Президент Европейского Совета Шарль Мишель после ряда новых задержаний в Беларуси и изгнания из страны оппозиционных деятелей призвал ускорить подготовку санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда",

Мишель в среду вечером опубликовал твит, в котором заявил, что политические преследования в Беларуси, включая задержание по политическим мотивам и принудительное выдворение, должны прекратиться.

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"Белорусские власти должны освободить политических заключенных и позволить гражданам реализовать свое право на свободу слова и собраний. Призываю ускорить процесс санкций", - заявил председатель Европейского совета.

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в списке Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.