В Германии начинают исследования на антитела у 34 тысяч добровольцев

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) и немецкий институт экономических исследований (DIW) начинают новое обширное исследование на выявление антител у населения, посвященное распространению коронавируса в стране.

Об этом говорится в публикации немецкого издания Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

В исследовании примут участие 34 000 взрослых немцев. Образцы и данные будут собраны до конца декабря, сообщает RKI. Таким образом впервые будут собраны значимые результаты по статусу антител в популяции по всей Германии.

Среди прочего исследование установит, сколько людей уже перенесли инфекцию, насколько велико количество незарегистрированных случаев и какие категории людей наиболее уязвимы к вирусу.

Участников также опросят в рамках социально-экономической панели, в частности, выяснят их условия жизни, доход, работу и образование.

Исследование продлится до конца года и участие в нем является добровольным.

"Исследование расширит наше предварительное видение картины заболевания Sars-CoV-2 в Германии", - сказал президент RKI Лотар Вилер.

Он добавил, что оно также позволит оценить, как связаны социальное положение и условия жизни людей и риск заражения Sars-CoV-2.

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