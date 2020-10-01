Венгрия и Польша раскритиковали отчет Еврокомиссии по верховенству права в их странах

Венгрия и Польша раскритиковали оценку ситуации с верховенством права в их странах, изложенную в отчете Еврокомиссии.

С совместным заявлением выступили министерства юстиции обеих стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское МТІ и польское РАР.

Министры юстиции утверждают, что отчет "вызывает серьезные предостережения относительно концепции, методологии и наполнения, поэтому не может использоваться для дальнейшей дискуссии о ситуации с верховенством права в ЕС".

"Чтобы избежать двойных стандартов, оценка состояния верховенства права в странах-членах должна осуществляться через призму соблюдения конкретных законодательных положений в законодательстве ЕС, через объективный, беспристрастный и неполитизированный процесс. Отчет ЕК не соответствует этим критериям", - говорится в заявлении.

Министры считают, что в нем не использовались "объективные критерии, которые можно было бы равноценно применить ко всем странам-членам".

"Выбор источников для отчета был непрозрачным и предвзятым. Недопустимо, чтобы отчет почти полностью основывался на вкладе организаций, являющихся частью централизованно финансируемой международной сети, которая осуществляет кампанию против демократически избранных правительств стран-членов и считает себя их политическими и идейными оппонентами", - говорится в заявлении.

Министерства заявляют, что указывали на свои замечания о предвзятых утверждениях в отчете и раньше, но Комиссия не учла их, что ставит под вопрос готовность к диалогу.

Перед этим министр юстиции Венгрии Юдит Варга в посте на своем Facebook назвала отчет Еврокомиссии "абсурдным и ложным".

Напомним, вчера Еврокомиссия впервые обнародовала отчет о состоянии верховенства права в странах-членах. В этот же день страны ЕС согласились с идеей применения санкций к странам блока, в которых есть серьезные проблемы с верховенством права, несмотря на сопротивление Польши и Венгрии.