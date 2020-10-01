Дело Маркива: суд назначил дополнительную экспертизу, известны даты следующих заседаний

По итогам второго заседания Апелляционного суда в Милане по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива назначена дополнительная экспертиза.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится в Милане, пишет "Европейская правда".

По словам Авакова, речь идет о проведении экспертизы записи прослушивания Маркива в СИЗО, на которой слышно, как украинец якобы сказал "я убил" журналиста.

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"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива из прослушивания в тюрьме. Вроде было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как "я убил", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.

По информации журналистки Ольги Токарюк, которая отслеживает судебный процесс над Маркивым, экспертизу и перевод всей 50-минутной беседы, в которой якобы звучали эти слова, будут делать двое экспертов - от обвинения и от защиты.

Решение суда относительно ходатайств адвокатов Маркива и государства Украина провести следственные действия в Славянске и привлечь новые доказательства пока нет, добавила Токарюк. Аваков заявил, что итальянской стороне официально было предложено приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

Следующие заседания апелляционного суда назначены на 15 и 23 октября.

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11 сентября сторона защиты Маркива подала в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Защитники надеются, что новые доказательства станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести Маркиву оправдательный приговор. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Летом прошлого года суд присяжных Павии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.