НАТО заявил о создании механизма для разрешения конфликта Греции и Турции

Североатлантический альянс объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-служб НАТО.

"После серии технических встреч между военными представителями Греции и Турции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг 1 октября 2020 был создан двусторонний военный механизм для разрешения конфликтов", - говорится в сообщении.

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Механизм предназначен для снижения риска военных инцидентов и аварий в Восточном Средиземноморье. Он будет включать создание горячей линии между Грецией и Турцией для облегчения решения конфликтов на море или в воздухе.

Военно-технические переговоры о разрешении конфликта начались в начале сентября. Они были инициированы генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после контактов на высоком уровне с Грецией и Турцией.

"Я приветствую создание военного механизма для разрешения конфликтов, достигнутого благодаря конструктивному взаимодействию Греции и Турции. Этот механизм может помочь создать пространство для дипломатических усилий по решению основного спора, и мы готовы развивать его и дальше", - заявил Йенс Столтенберг.

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