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ЄС закликав Вірменію і Азербайджан припинити вогонь і повернутися до переговорів

Неділя, 11 жовтня 2020, 16:36

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан дотримуватися домовленостей щодо режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Гуманітарне припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном - важливий крок на шляху до деескалації. Я закликаю сторони дотримуватися режиму припинення вогню і уникати подальшого насильства і створення небезпеки для мирних жителів", - написав Мішель.

"Переговори негайно повинні поновитися без попередніх умов", - додав він.

У неділю Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в серйозних порушеннях і злочинах проти мирного населення всього через день після узгодження припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня.

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Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан
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