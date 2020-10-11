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ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к переговорам

Воскресенье, 11 октября 2020, 16:36

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан придерживаться договоренностей и режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшего насилия и создания опасности для мирных жителей", - написал Мишель.

"Переговоры немедленно должны возобновиться без предварительных условий", - добавил он.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в серьезных нарушениях и преступлениях против мирного населения всего через день после согласования прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения и Азербайджан в гуманитарных целях договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.

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