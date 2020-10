ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к переговорам

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан придерживаться договоренностей и режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшего насилия и создания опасности для мирных жителей", - написал Мишель.

The humanitarian ceasefire between Armenia and Azerbaijan is an essential step towards deescalation



I call on parties to observe ceasefire and to avoid further violence and putting civilians at risk



Negotiations without preconditions must resume without delay #NagornoKarabakh