Глави МЗС ЄС обговорять підтримку Білорусі і нові санкції проти росіян

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у понеділок обговорять відносини з РФ, беручи до уваги отруєння Навального, та ситуацію в Білорусі.

Про це свідчить порядок денний засідання, з яким ознайомилась "Європейська правда".

"Рада обговорить розвиток ситуації в Білорусі і продовжить чотири напрямки дій, погоджені на рівні ЄС, включаючи підтримку білоруського суспільства", - йдеться у порядку денному.

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Міністри затвердять нові висновки Ради щодо Білорусі. Як повідомляла "ЄвроПравда", очікується, що у документах міністри допустять можливість персональних санкцій проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Міністри також обговорять стан відносин між ЄС і Росією з урахуванням останніх подій, таких як справа Навального.

Зокрема, міністри розглянуть пропозицію Німеччини і Франції про санкції проти низки осіб у зв'язку з отруєнням Навального, повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на джерело. Очікується, що міністри ухвалять принципове політичне рішення про санкції, але санкційного списку на цьому засіданні не буде.