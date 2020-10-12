Главы МИД ЕС обсудят поддержку Беларуси и новые санкции против россиян

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании Совета ЕС в понедельник обсудят отношения с РФ, принимая во внимание отравление Навального, и ситуацию в Беларуси.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, с которой ознакомилась "Европейская правда".

"Совет обсудит развитие ситуации в Беларуси и продолжит четыре направления действий, согласованные на уровне ЕС, включая поддержку белорусского общества", - говорится в повестке дня.

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Министры утвердят новые выводы Совета по Беларуси. Как сообщала "ЕвроПравда", ожидается, что в документах министры допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Министры также обсудят состояние отношений между ЕС и Россией с учетом последних событий, таких как дело Навального.

В частности, министры рассмотрят предложение Германии и Франции о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением Навального, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Ожидается, что министры примут принципиальное политическое решение о санкциях, но санкционного списка на этом заседании не будет.