Зеленский: членство Украины в НАТО - не фантастика

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина идет в НАТО, и отверг тезис о том, что будущее членство в Альянсе является "фантастикой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью программе BBC Hard Talk.

"Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО - это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем", - сказал президент.

Он добавил, что в Украине "мощная армия в 200 000", происходит обновление техники, но "этого мало".

"И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать.

А членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка ", - отметил президент.

Зеленский также прокомментировал тезис о том, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу в долгосрочной перспективе.

"Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил ... А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - сказал президент.

Как известно, в новой стратегии национальной безопасности Зеленский дал указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

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