Росія вирішила вислати двох болгарських дипломатів

МЗС Росії оголосило двох співробітників посольства Болгарії персонами нон грата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

"12 жовтня посол Болгарії Атанас Кристін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення двох співробітників посольства Болгарії в Москві "persona non grata", - йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ пояснили, що цей крок є відповідним "дзеркальним" заходом на "нічим не мотивоване рішення влади Болгарії" вислати з країни двох заступників торгового представника Росії в Софії.

Нагадаємо, 23 вересня МЗС Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон грата.

Перед цим прокуратура повідомила про припинення щодо них досудового розгляду - оскільки вони, як дипломати, користуються імунітетом - щодо збору інформації, яка є державною таємницею, з метою видачі іноземній державі.

В МЗС РФ у відповідь "висловили жаль" у зв'язку з рішенням Софії та назвали звинувачення у шпигунстві надуманими. "Ми розглядаємо це як зумисну спробу завдати шкоди конструктивній російсько-болгарській взаємодії. Про заходи у відповідь буде оголошено згодом", - йдеться у заяві.

Це вже друга подібна справа в 2020 році. У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.