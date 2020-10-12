Россия решила выслать двух болгарских дипломатов

МИД России объявил двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"12 октября посол Болгарии Атанас Кристин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двух сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata", - говорится в сообщении.

В МИД РФ объяснили, что этот шаг является соответствующей "зеркальной" мерой на "ничем не мотивированное решение властей Болгарии" выслать из страны двух заместителей торгового представителя России в Софии.

Напомним, 23 сентября МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата.

Перед этим прокуратура сообщила о прекращении в отношении них досудебного разбирательства - поскольку они, как дипломаты, пользуются иммунитетом - за сбор информации, которая является государственной тайной, с целью выдачи иностранному государству.

В МИД РФ в ответ "выразили сожаление" в связи с решением Софии и назвали обвинения в шпионаже надуманными. "Мы рассматриваем это как умышленную попытку нанести вред конструктивному российско-болгарскому взаимодействию. О мерах будет объявлено позже", - говорится в заявлении.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. Через несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.