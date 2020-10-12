Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья

Греция обвинила Турцию в том, что ей нельзя доверять, из-за очередной отправки разведывательного судна в спорные воды в Восточном Средиземноморье и частичного открытия заброшенного курорта на этнически разделенном Кипре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Турция доказала, что ей нельзя доверять. Все те, кто верил, что Турция имела в виду все, что она сказала перед Европейским саммитом 1-2 октября, теперь меняют мнение", - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Ранее в понедельник Турция выпустила морское консультативное заключение о том, что она планирует направить в этот регион исследовательское судно Oruc Reis, вызвав резкую критику со стороны Греции.

В ответ на обвинения Афин Анкара заявила, что у Греции нет права на протест против разведочных работ на расстоянии 15 км от турецкого побережья.

"Недопустимо, чтобы существовала оппозиция против нашей страны, имеющей самую длинную береговую линию в Восточном Средиземноморье и действующей в 15 километрах от ее материковой части", - говорится в заявлении МИД Турции. Ведомство добавило, что критика Греции - это "необоснованные обвинения, не имеющие никакого отношения к международному праву".

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

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